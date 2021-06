Bellaria Igea Marina: aperto il distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 15:43 - 01 Giugno 2021

I mezzi in dotazione al presidio di Bellaria Igea Marina.

Si è tenuta nella mattinata di oggi, martedì 1 giugno, presso il Centro Operativo sovra comunale della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, la cerimonia ufficiale di apertura del Distaccamento stagionale dei Vigili del Fuoco: un momento vissuto nel rispetto delle misure anti-Covid tuttora in vigore, a cui hanno preso parte autorità militari e civili, tra cui il Prefetto di Rimini Dott. Giuseppe Forlenza, il Sindaco e una rappresentanza della Giunta.



Una struttura che lo stesso Prefetto ha definito “di assoluto rilievo per il territorio, i cittadini e i numerosi turisti che affluiscono, con la certezza di poter disporre di un servizio emergenziale curato con la competenza e la professionalità che tutti noi riconosciamo ai Vigili del Fuoco, cui va anche il mio ringraziamento.”



Il Comandante provinciale Gianfranco Tipi ha spiegato che “Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ha voluto anche quest’anno garantire l’operatività del Distaccamento stagionale estivo di Bellaria Igea Marina che ritiene, ed è generalmente riconosciuto tale, un valore strategico significativo, poiché consente di incrementare il numero di squadre disponibili nel territorio provinciale e di ridurre drasticamente i tempi di risposta per gli interventi di soccorso tecnico urgente, in particolare per tutto il territorio della zona Nord della provincia di Rimini e delle aree limitrofe della provincia di Forlì e Cesena. Quest’anno poi, ottimizzando le risorse disponibili e grazie alla stretta sinergia con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell'Emilia Romagna e l'Agenzia della Sicurezza Territoriale e della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna, si è riusciti ad ampliare il servizio di tutela della sicurezza alla collettività. Infatti, diversamente dagli anni scorsi, in cui il distaccamento è stato operativo per parte dei mesi di luglio agosto, quest’anno la cittadinanza potrà contare sul presidio dal primo giugno al primo settembre, 24 ore al giorno. In proposito, un doveroso ringraziamento va anche all’Amministrazione Comunale di Bellaria-Igea Marina, la cui rinnovata, preziosa e sempre più fattiva collaborazione, insieme all’impegno di tutto l personale del Comando, ha consentito di ottenere questo importante risultato”.



Da oggi e fino al termine ora fissato al 1 settembre, presso il distaccamento saranno impiegate cinque unità a rotazione, coprendo le 24 ore di servizio; quattro gli automezzi in dotazione, un’autopompaserbatoio, un’autobottepompa fuoristrada, un fuoristrada attrezzato con un modulo antincendio per lo spegnimento degli incendi boschivi ed un bus per il trasporto del personale in caso di interventi prolungati. Il distaccamento di Bellaria Igea Marina è raggiungibile contattando il numero telefonico del soccorso provinciale 115.