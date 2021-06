L'appello a Vasco Rossi: "vieni a trovare mia zia malata di Sla, è il suo sogno incontrarti"

Attualità

Rimini

| 15:01 - 01 Giugno 2021

Vasco Rossi è in vacanza a Rimini.

Un appello a Vasco Rossi, affinché faccia visita ad Antonella, una donna riminese che da due anni sta conducendo una dura battaglia contro la Sla. L'appello arriva dalla nipote della donna, che appartiene a una famiglia di ristoratori molto nota tra Rimini e Coriano e che attualmente gestisce l'agriturismo "La pecora nera" a Mulazzano: "Il più grande sogno di mia zia è incontrare Vasco Rossi. So che è in vacanza a Rimini e mi piacerebbe molto fargli questo regalo, noi siamo una grande famiglia che lo ama tanto". Parlando di Antonella, la nipote racconta: "Ha 50 anni, ha sempre lavorato nei nostri ristoranti, è sempre stata la roccia della nostra famiglia, non ha figli e ha solo noi tre nipoti che siamo la sua vita". Antonella oggi è a letto con un respiratore attaccato e si nutre con un sondino, usando per parlare un comunicatore con la voce artificiale. Lotta con coraggio contro la terribile malattia. La giovane nipote si dice pronta ad ospitare Vasco Rossi nell'agriturismo, per fargli conoscere la zia, "davvero un esempio di vita e forza della natura, che non si abbatte mai neanche nei momenti più difficili". Racconta la giovane: "L'anno scorso mia zia in questo periodo era vicino alla trachestomia rischiando la vita. Oggi è appesa ad un filo, l'anno prossimo solo Dio sa se sarà qui con noi". Per questo, scrive al noto cantante, "desidero farle questo regalo: mi affido alla bontà del tuo cuore".