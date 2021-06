La Maglia Rosa di Bernal in arrivo per la Ride Riccione 2021

Sport

Riccione

| 14:34 - 01 Giugno 2021

Ride Riccione Week (foto di repertorio).

Finalmente si riparte, e si riparte nel modo migliore, in bici.

Dopo più di un anno di stop e di necessarie restrizioni si risale dunque sui pedali per promuovere uno sport, come quello della Ride Riccione Week, metafora di uno stile di vita sano ed una affascinante scoperta del territorio.



E da domani, mercoledì 2 giugno fino a domenica 6, l'appuntamento sarà alle ore 15:00 nel “salotto” di Piazzale Ceccarini, dove saranno moltissime le iniziative e gli ospiti che interverranno e si alterneranno nel corso cinque giornate dense di appuntamenti ed eventi.

Si partirà subito con il primo Giro con il Campione in compagnia, meglio, in bici, con Francesco Moser.

Alle ore 15:00 la testata giornalistica "bici.Pro", consegnerà al Comune di Riccione nelle mani del sindaco Renata Tosi, la Maglia Rosa autografata dal vincitore del Giro d'Italia Egan Bernal.

Il brand d'abbigliamento Castelli Cycling firma come già noto, la Maglia Rosa del Giro ma al tempo stesso ha realizzato quest'anno anche la maglia della Ride Riccione che tutti i partecipanti troveranno nel pacco gara ed indosseranno il giorno dell'evento Gran Fondo.



Sempre alle 15:00 partirà la sfida al Guinness dei Primati: grazie alla collaborazione di MagneticDays, azienda italiana di riferimento nella produzione di strumenti per l’allenamento indoor, si sfiderà difatti il tempo in una pedalata sui rulli no-stop e a staffetta per tutta la durata dell'evento.



Alle ore 18:00 invece, andrà in scena la Ride Riccione Spiller Fest (presso il locale Spiller, Via Flaminia 93 sempre a Riccione) per un brindisi ed un aperitivo in chiave 100% bike.



Oltre a Francesco Moser, arriveranno a Riccione anche campioni del calibro di Davide Cassani e Jury Chechi. E poi il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni con Gianni Bugno e Mario Scirea saranno protagonisti alla Pedalata Gourmet di sabato 5 giugno.



Ride Riccione Week si presenta quest'anno come l'inno della ripartenza turistica e sportiva della Romagna.