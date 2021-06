Santarcangelo: sindaco e assessori in visita ad alunni e docenti per fine anno scolastico

Attualità

Rimini

| 13:44 - 01 Giugno 2021

Visita del sindaco alla scuola Ricci di San Vito.



Amministratrici comunali in visita in alcune scuole di Santarcangelo. Fra la giornata di ieri (lunedì 31 maggio) e quella di oggi (martedì 1° giugno), il sindaco Alice Parma, il vice sindaco Pamela Fussi e l’assessore alla scuola Angela Garattoni, hanno portato il saluto di fine anno scolastico dell’Amministrazione comunale ad alunni, docenti e personale scolastico delle scuole elementari Fratelli Cervi di Sant’Ermete, Ricci di San Vito e Marino della Pasqua di San Bartolo.



L’occasione è servita anche per fare il punto su a una serie di lavori programmati dal Comune negli ultimi anni e su alcuni interventi portati a termine per migliorare la funzionalità delle strutture scolastiche in termini anti-contagio. Ad esempio nuovi accessi e nuovi camminamenti sono stati realizzati alla scuola elementare Ricci di San Vito e alle scuole dell’infanzia Margherita e Flora, sempre in un’ottica di favorire il distanziamento al momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni.Il vicesindaco Fussi ha sottolineato il miglioramento dei plessi scolastici grazie agli interventi sugli spazi esterni, con le aule per la didattica all'aperto, la sistemazione dei cortili, ma anche la maggior digitalizzazione, con aule e nuovi computer messi a disposizione degli alunni. Il sindaco Parma ha ribadito il pieno impegno dell'amministrazione comunale, dal punto di vista economico, per il miglioramento dell'edilizia scolastica.