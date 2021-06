Elezioni Rimini, nuovo tavolo centrosinistra per trovare il candidato: "Lavori in corso"

Attualità

Rimini

| 13:06 - 01 Giugno 2021

Piazza Cavour di Rimini.



In vista delle elezioni amministrative per la città di Rimini, in programma in autunno, ieri pomeriggio (lunedì 31 maggio) nuovo incontro del tavolo allargato del centrosinistra riminese, al quale siedono le forze politiche e civiche cittadine, per elaborare il programma elettorale e soprattutto individuare la rosa dei candidati, compresa la persona che correrà per l'incarico di sindaco. La fumata bianca su quest'ultimo nome non è ancora arrivata, ma secondo quanto trapela, sul tavolo sono stati fatti diversi nomi, sia di persone espressione della politica riminese, sia di civici. "Siamo nella fase dei lavori in corso, penso sia comprensibile", evidenzia il segretario provinciale del Pd, Filippo Sacchetti. In settimana verrà organizzato un nuovo incontro della coalizione.