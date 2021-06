Rimini, due settimane di prova gratuita di attività fisica per i ragazzi

Sport

Rimini

| 11:54 - 01 Giugno 2021

Torna “Back to sport – Ripartiamo in sicurezza” il progetto promosso dall’assessorato allo Sport del Comune di Rimini per promuovere l’attività fisica tra i ragazzi e sostenere le associazioni sportive, in particolare alla luce delle difficoltà affrontate per le restrizioni legate alla pandemia. Il progetto si propone infatti come “contenitore virtuale” per favorire l’incontro tra la domanda delle famiglie e l’offerta delle associazioni sportive del territorio. L’iniziativa infatti consente ai ragazzi residenti nel Comune di Rimini nati tra il 2005 e il 2015 di praticare almeno due settimane di prova gratuita (quattro lezioni) messe a disposizione dalle associazioni che hanno aderito al progetto, senza nessun obbligo di successiva iscrizione. Le lezioni potranno essere svolte nel periodo tra settembre e ottobre 2021 e, a differenza di quanto accadeva in passato, per i ragazzi non ci sarà alcun vincolo rispetto agli sport precedentemente praticati e avranno la possibilità di provare contemporaneamente più discipline, condotte nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza di prevenzione COVID previsti dalla Federazione di appartenenza. L’iscrizione al periodo di prova avverrà contattando direttamente le associazioni che aderiranno all’iniziativa.

Gli enti sportivi che vogliono aderire al progetto dovranno inviare la richiesta entro il 30 giugno 2021. Tutte le informazioni, i moduli e i contatti sono disponibili sul sito del Comune di Rimini.