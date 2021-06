Cronaca

Riccione

| 10:57 - 01 Giugno 2021

Sul posto un’ambulanza e l'auto medica.

Resta in coma farmacologico il ragazzo di 19 anni di Misano Adriatico, vittima di un incidente stradale avvenuto a Riccione domenica sera, attorno alle 22.30. (Vedi notizia) Il giovane ha subito un trauma cranico dopo un violento schianto con lo scooter contro un albero. Subito dopo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena in elisoccorso. La sua prognosi è riservata. Dietro, sulla sella, un'amica di un anno più giovane, anche lei di Misano.