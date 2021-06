Basket, coach Bernardi in ospedale a causa del Covid. Il club: 'Forza Max'

Attualità

Rimini

| 20:45 - 31 Maggio 2021

Il coach Massimo Bernardi (foto De Luigi).



L’allenatore di RivieraBanca di Rimini Massimo Bernardi è in ospedale a causa del Covid. Ne dà notizia il club biancorosso sulla sua pagina facebook in un post in cui il club si stringe attorno a tutto il gruppo squadra e staff, impegnato nella lotta contro il virus.

“Oggi la maggior parte delle figure coinvolte risulta essere sintomatica, motivo per il quale vogliamo essere ancora più vicini e augurare ad ognuno di loro di vincere la propria battaglia personale – si legge nel post - . Vogliamo in particolare modo stringerci intorno al coach che sta combattendo da qualche giorno in ospedale. Forza Max. Rialziamo quel pugno tutti insieme con i vostri tifosi”.

Per la cronaca, a causa dello scoppio di un focolaio del virus all’interno del gruppo squadra, il club biancorosso è stato costretto a saltare la semifinale playoff contro Piacenza dopo aver superato 3-0 Cremona nei quarti di finale: non era disponibile, infatti, il numero minimo di giocatori per scendere in campo. Già in gara2 e gara3 della serie contro la Juvi Cremona coach Bernardi era stato costretto a dare forfait venendo sostituito in panchina dal vice Simone Brugè.

La redazione di Altarimini.it si unisce all'incitamento di società e tifosi per la pronta guarigione di tecnico e giocatori.