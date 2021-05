Covid: Emilia Romagna verso zona bianca. Incidenza settimanale casi sotto 50

Attualità

| 17:28 - 31 Maggio 2021

Cala l'incidenza settimanale dei nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, finalmente sotto quota 50. Dato che, se confermato per tre settimane di fila, consentirebbe l'ingresso della regione in 'zona bianca' con minori restrizioni anti-contagio. Nell'ultima settimana (24-30 maggio) sono stati registrati 34 contagi ogni 100mila abitanti, in calo da 56 della settimana precedente e da 77 di due settimane prima. Giù il numero di ricoveri, con le terapie intensive scese sotto quota cento (99 pazienti, dato di domenica 30 maggio). Nei reparti Covid poco più di 500 persone. Dati come nel periodo metà-fine ottobre. Nell'ultima settimana si sono avute 33 vittime, proseguendo nel trend in netto calo degli ultimi due mesi. Quanto all'incidenza settimanale sul territorio, il dato è calato, in alcuni casi si è dimezzato, ovunque. L'unica provincia rimasta sopra la soglia di 50 casi per 100mila abitanti è quella di Forlì-Cesena, dove i contagi sono stati in media 61. A seguire Rimini (47), Parma (41), Modena (35), Ravenna (30), Bologna (31), Reggio Emilia (29), Piacenza (17) e Ferrara (11).