FOTO Schianto in moto sulla fiancata di un'auto, grave centauro

| 17:03 - 31 Maggio 2021

Sulla destra la moto del centauro ferito, foto Amato Ballante.



Intervento dell'eliambulanza nel pomeriggio di oggi (lunedì 31 maggio), a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Emilia Romagna a Cattolica. Poco dopo le 16 una Mercedes grigia si è scontrata contro una moto Honda condotta da un uomo, le cui generalità non sono ancora note: secondo una prima ricostruzione, l'auto ha iniziato la svolta a sinistra per attraversare l'altra metà della carreggiata stradale e raggiungere una concessionaria, mentre la moto, che procedeva nella stessa direzione (Cattolica-Rimini), stava sorpassando. I due mezzi sono entrati in collisione e il centauro ha avuto la peggio. è stato sbalzato sul cofano della vettura, riportando lesioni che hanno richiesto l'immediato intervento del personale medico. Sul posto, per i rilievi, una pattuglia della polizia Municipale.