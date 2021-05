"L’arte di raccontarsi": nel giardino della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico

Attualità

Misano Adriatico

| 16:59 - 31 Maggio 2021

Evento della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico.

Domenica 30 maggio, nell’ambito dell’iniziativa della Biblioteca Comunale di Misano Adriatico per “Il maggio dei libri”, si è tenuta la restituzione al pubblico del progetto di teatro autobiografico promosso dalla Provincia di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, tenuto da Silvia Giorgi, regista e formatrice della compagnia “Teatro dei Cinquequattrini”.



Il laboratorio “L’arte di raccontarsi” faceva parte di #FemminilePlurale, il grande contenitore che ha visto un intero territorio impegnato e attento a coinvolgere tutti gli ambiti del sociale.



“Questo momento conclusivo ha visto i tanti partecipanti mettersi in gioco con grande generosità e partecipazione – le parole di Manuela Casalboni, presidente della Commissione Pari Opportunità di Misano -. Le difficoltà organizzative legate alla pandemia non hanno minimamente indebolito questo progetto, anzi, ne hanno rafforzato il messaggio potente del teatro come luogo di relazione e confronto, aperto e capace di superare le distanze nel raccontarsi e nell’ascoltarsi.”