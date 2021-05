Elezioni Cattolica: si ricandida Massimiliano Gessaroli

Attualità

| 16:57 - 31 Maggio 2021

Massimiliano Gessaroli.

Massimiliano Gessaroli si ricandida a sindaco con la lista "Alleanza Civica per Cattolica". Una lista civica che è pronta a collaborare con le forze di centrodestra, come spiega in una nota il consigliere comunale, che si candida alla poltrona di primo cittadino, "gratificato e orgoglioso per le tante richieste pervenutemi da professionisti, imprenditori e cittadini". Gessaroli è stato per 20 anni primario del reparto di chirurgia Vascolare dell'ospedale di Rimini. E' il terzo a ufficializzare la propria candidatura dopo il sindaco uscente Gennari e Franca Foronchi per il centrosinistra. "La visione futura della città non può più essere fatta per soli slogan e loghi, cercando improvvidamente di imitare realtà diametralmente opposte e lontane da Cattolica - attacca - una vera Rigenerazione Urbana deve ascoltare e riunire le varie riqualificazioni, come quelle di quartieri del centro storico, delle aree residenziali e turistiche, e della viabilità".



Gessaroli critica l'amministrazione comunale: "Non si può più accettare di cementare un solo mq in più di area verde, ed è passato il tempo solo dei piani per la eliminazione delle barriere architettoniche senza che mai venissero realizzati, così come non si puo’ dimenticare la ricostruzione della scuola Repubblica nella sua sede, e l’allargamento del lungomare". Infine, evidenzia, "un sindaco che mette a posto strade e marciapiedi non dovrebbe essere considerato un bravo sindaco, ma semplicemente un sindaco che fa il mestiere che gli compete per il decoro della sua città e la sicurezza dei suoi cittadini".​ Il candidato sindaco annuncia che nei prossimi mesi sarà sviluppato il programma "con precisazioni, proposte e soprattutto un nuovo metodo di condivisione in Comunità, attuata preventivamente sino dalla fase di progetto".