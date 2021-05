Covid: a San Marino 183 turisti vaccinati contro il virus 

Attualità

| 16:48 - 31 Maggio 2021

Il confine di Stato tra Italia e San Marino.

Sono 183, sino ad ora, i turisti vaccinati contro il Covid, a San Marino. E' quanto emerge dai numeri sulla campagna vaccinale, al 30 maggio, presentati dall'Iss, l'Istituto per la Sicurezza Sociale del Titano. San Marino ha aperto al turismo vaccinale somministrato lo Sputnik a chi prenota in albergo. Una possibilità aperta a tutti gli stranieri, tranne che agli italiani. Il totale delle persone vaccinate è pari a 42.529 unità di cui 21.571 con la prima dose e 20.958 con seconda dose/dose unica. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% maschi. sono state somministrate 18.922 prime dosi, 17.741 seconde dosi e 802 dosi uniche con il vaccino Sputnik V e 2.649 prime dosi, 2.296 seconde dosi e 119 dosi uniche con vaccino Pfizer/BioNTech. Questa mattina sono state consegnate al centro farmaceutico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale altre 2.340 dosi di vaccini anti-Covid Pfizer/BioNTech. Con la fornitura odierna, il totale dei vaccini consegnati all'Iss è di 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 16.380 dosi totali di vaccino Pfizer/BioNTech