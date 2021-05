Valmarecchia: paesaggi e bellezza in Mountain Bike IL VIDEO

Turismo

Novafeltria

| 16:08 - 31 Maggio 2021



Un video girato con il drone che immortala alcuni degli scenari più suggestivi della Valmarecchia. L'obiettivo del video, girato da Davide Biordi, con la collaborazione di Ottaviano Ballarini e Riccardo Valentini, in sella alle loro mountain bike, è quello di promuovere il cicloturismo in Valmarecchia. Entrambi i ciclisti, iscritti al gruppo Valmarecchia Bike, sono profondi conoscitori del territorio e Guide Nazionali di Mountain Bike certificati. Si occupano di escursioni guidate (info 336.509466) in Mountain Bike, Bici da Strada, E-Bike, Gravel, con possibilità di noleggio E-Bike, alla scoperta di una delle valli più suggestive e pittoresche d’Italia, la Valmarecchia. Diversi i percorsi percorribili: la via del Minatore, la via del Tartufo, la via del Pane, la via degli Artisti, la via dei Mulini, la via di Cagliostro.



Nel video il percorso si snoda verso la Rocca di Maioletto, su strade sterrate, in uno scenario da favola. Nei vari tour si possono includere le visite al museo Sulphur di Miniera di Perticara, alla fortezza di San Leo, alla Rocca delle Fiabe a Sant’Agata Feltria.