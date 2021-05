Covid: solo un caso in una settimana, per San Marino mai numeri così bassi Due i casi attivi, tutti in isolamento. Vaccini: 20.958 persone completamente immunizzate

Attualità Repubblica San Marino | 15:21 - 31 Maggio 2021 Palazzo Pubblico della Repubblica di San Marino.

A San Marino nella settimana dal 24 al 30 maggio 2021 si è registrato un solo caso su 794 tamponi. I casi attivi sono solamente due (entrambi in isolamento), nove le persone in quarantena. Ospedale privo di persone ricoverate positive al Sars-CoV-2. Da inizio Pandemia (febbraio 2020) nella Repubblica del Titano 5090 casi con 90 decessi e 4.998 guarigioni, oltre ai due casi attivi.



VACCINAZIONI Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della Campagna fino alla giornata di ieri (domenica 30 maggio) è di 42.529 di cui 21.571 persone vaccinate con la prima dose e 20.958 con seconda dose/dose unica; turisti 183. Il 51,5% dei vaccinati sono femmine e il 48,5% maschi. Nello specifico 18.922 prime dosi, 17.741 seconde dosi e 802 dose unica con vaccino Sputnik V

2.649 prime dosi, 2.296 seconde dosi, 119 dose unica con vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).



NUOVE FORNITURE PFIZER Questa mattina (lunedì 31 maggio) sono state consegnate al Centro Farmaceutico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale altre 2.340 dosi di vaccini anti-Covid Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Con la fornitura odierna, il totale dei vaccini consegnati all’ISS è il seguente: 34.000 prime dosi e altrettante seconde dosi di vaccino Sputnik V e 16.380 dosi totali di vaccino Comirnaty (Pfizer/BioNTech).





