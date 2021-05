Cattolica, nuovo asfalto in via Buozzi. Si interviene anche sul verde

Attualità

Cattolica

| 14:25 - 31 Maggio 2021

Lavori in via Buozzi.



Procede la riqualificazione delle strade cittadine di Cattolica. In corso l'intervento in via Buozzi che verrà interamente riasfaltata. In particolare, oltre al ripristino della carreggiata, non essendo previsto alcun cordolo di delimitazione del marciapiede, verrà garantito il passaggio delle carrozzine. Si interviene anche sul verde e nel dettaglio “le alberature saranno sostituite - spiega l'assessore all'ambiente Lucio Filippini - e verranno piantati dei carpini piramidali (carpinus betulus piramidalis), alberi piu appropriati al contesto essendo una via estremamente stretta. Questa pianta ha un portamento, appunto, a piramide come suggerisce il nome e si addice ad una via di quelle dimensioni garantendo comunque ombreggiamento e assorbimento CO2”.



Entro il mese di giugno i mezzi di cantiere si sposteranno su altre arterie per la riasfaltatura di Via Risorgimento, via General Cantore, via Renzi, via Don Minzoni. In via General Cantore le alberature non verranno sostituite poiché risultano essere sane e adeguate al contesto. Si interverrà, invece, sul verde di via Renzi dove “tutti gli alberi che nel tempo sono stati abbattuti - continua Filippini - verranno ripiantati. Essendo questa via di dimensioni accettabili, piantumeremo dei lecci per dare continuità agli alberi già esistenti. Qualche anno addietro vennero già piantumati degli aceri campestri, si tratta comunque di due tipologie di alberi che non sono troppo disarmonici tra loro”



Anche su via Don Minzoni l'intervento al verde si rende necessario con "le piante che risultano tutte compromesse e cariate (a seguito di vista agronomica) e quindi - spiega Filippini - si è deciso di sostituirle ma solo dopo la stagione estiva per non impedire l’attuale ombreggiamento e per piantumare in un periodo piu appropriato. Non si è ancora scelto ma si sta pensando ad un’alternanza di due tipologie di alberi: l’albero di Giuda (Cercis siliquastrum) alternato con oleandro ad albero. Questa alternanza non ha solo scopo estetico, entrambi gli alberi fanno dei fiori rosa bellissimi, ma anche per diminuire la possibilità di attacchi funginei all’albero di Giuda".



Più avanti nei prossimi mesi, durante il periodo estivo, i lavori non si fermeranno ma si interverrà nella zona meno turistica del quartiere "Casette Violina Porto", la via Don Mauro Ercoles e la via Foscolo.