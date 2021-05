Verucchio, un'estate ricca di eventi: tornano 'i calici' e la fiera di Santa Croce

Eventi

Verucchio

| 13:55 - 31 Maggio 2021

Verucchio Festival (foto di repertorio).



Nonostante la pandemia che costringe tutto il mondo alla massima attenzione e a ripensare quello che fino a un anno fa era ordinario, anche per questa estate 2021 siamo riusciti a predisporre un nutritissimo calendario eventi che abbraccerà l’intero territorio, i suoi gioielli culturali e si articolerà in proposte per famiglie, gruppi, sportivi appassionati di musica, teatro e storia. Ma anche a misura di turisti alla ricerca di esperienze nella natura, nei suoi paesaggi e fra i suoi prodotti eno gastronomici. Un cartellone che riproporrà i suoi punti forti, omaggerà le ricorrenze (dal 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri al 200esimo anniversario della nascita di Anita Garibaldi) e si arricchirà di appuntamenti innovativi e originali grazie a una serie di sinergie fra tutti i protagonisti locali in fatto di organizzazione e promozione di eventi.



“Ai consueti appuntamenti consolidati (Festa della Musica il 2o giugno, Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia il 26 giugno, Verucchio Festival per cui è in scadenza il bando proprio in questi giorni nella seconda metà di luglio, Verucchio Calici il 12 e 13 agosto, La Fiera di Santa Croce l’11 e 12 settembre, Verucchio all’Opera al Museo il 10 agosto e per chiudere la Festa della Storia dal 9 al 17 ottobre), quest’anno si aggiungeranno come detto i filoni mirati su Dante e Anita Garibaldi”; spiega il sindaco Stefania Sabba, anticipando alcuni dei momenti in programma.



“In omaggio all’anno dantesco, come Comune abbiamo creato un logo ad hoc e lo abbiamo presentato in occasione del DanteDì celebrato con un doppio podcast che vede Silvio Castiglioni recitare i Canti della Commedia in cui viene citata Verucchio. Questa prima iniziativa, sarà seguita in estate da una serie di appuntamenti di vario genere: dalla particolarissima mostra a fumetti in Rocca di cui ha parlato Atlantide a un doppio incontro con l’autore in Piazza Malatesta e a Villa Verucchio, una camminata narrante con lo stesso Silvio Castiglioni e una serie di momenti di approfondimento storico e musicale arricchiti da piatti a tema e menu medioevali proposti dalle attività del capoluogo. Con le ciliegine sulla torta del Dante in Musica nella serata della Notte Rosa, il 30 luglio, con la voce recitante di Marco Moretti e le note di Rimini Classica sullo spalto della Rocca Malatestiana da cui poter poi godere lo spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare, dei Canti all’Amore nella Divina Commedia (iniziativa itineranti per il paese a cura dell’associazione Fontana Viva in programma il 20 agosto) e dell’ Inferno 2-Step:Viaggi Danteschi con i disegni di sabbia live a cura di Massimo Modula che i Fratelli di Taglia proporranno come sempre al Museo Civico Archeologico: dopo Iliade e Odissea il protagonista 2021 sarà la Divina Commedia” ancora la prima cittadina.



Si è poi scelto di riservare i giovedì di luglio e agosto alle proposte per famiglie, riproponendo e rilanciando i pic nic in Rocca con evento: visite animate in costume, in certi casi musica o spettacoli. Il venerdì ci saranno invece tanti momenti di teatro, musica e burattini grazie a un nuovo calendario di Teatro all’aperto predisposto dai Fratelli di Taglia: ad alzare il primo sipario sarà Paolo Cevoli il 2 luglio in Piazza Battaglini, poi la rassegna proseguirà fra la Rocca e il Museo. “Non mancheranno infine le canoniche visite guidate con attori nel borgo, mentre un appuntamento speciale con Daniel Lumera aprirà un ponte ideale con il Festival della Gentilezza in programma fra il 6 e l’8 agosto a San Marino (Verucchio è stato insignito del ruolo di primo Comune Gentile della regione) e una serie di trekking fra storia e tradizione sulla via del vino e dell’olio faranno da apripista alla festa del Paniere di Verucchio che si chiuderà in una terza tappa lunga un fine settimana con i produttori del territorio”, chiosa il sindaco.