Dal 1 giugno tamponi rapidi anche all'aeroporto Fellini di Rimini

| 12:58 - 31 Maggio 2021

Aeroporto Fellini di Rimini.



Un punto tamponi all'interno dell'aeroporto Fellini di Rimini, per venire incontro alle esigenze dei passeggeri, che dovranno sottoporsi a tampone rapido per poter viaggiare in Europa. Il servizio, istituito da AirRiminum 2014 assieme a Croce Blu, sarà operativo da domani (martedì 1 giugno).

Il servizio, sarà disponibile tutti i giorni e sarà prenotabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 al numero 340 9576956. L’esito del tampone sarà oggetto di una certificazione medica idonea a garantire gli spostamenti fra i Paesi dell’accordo Schengen.