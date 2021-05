Perde il portafogli e rimedia una denuncia, guai per un 25enne di Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:16 - 31 Maggio 2021

I medicinali sequestrati.



Gli riconsegnano il portafogli assieme ad una denuncia. Un cittadino, venerdì mattina, ha trovato un portafogli per strada e l'ha consegnato ai Carabinieri di Cattolica. I militari, esaminando il suo contento per risalire al proprietario, hanno trovato anche un appunto sospetto. Su un foglio erano indicati nomi e costi di farmaci ed anabolizzanti. I Carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e si sono recati a casa del proprietario. La perquisizione ha permesso di rinvenire numerosi anabolizzanti ed integratori posseduti senza nessun tipo di prescrizione. L'uomo, un 25enne nullafacente e con la passione per la palestra, è stato denunciato per ricettazione e possesso di farmaci utilizzati per alterare le competizioni agonistiche.