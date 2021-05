Ginnastica artistica, buona prova nonostante un infortunio per Thomas Grasso in Bulgaria

Sport

Rimini

| 11:56 - 31 Maggio 2021

Thomas Grasso.

Si è conclusa domenica 30 Maggio la Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Varna in Bulgaria, dove ha esordito con la rappresentativa Nazionale Italiana Thomas Grasso ginnasta delle Polisportiva Celle di Rimini.

La competizione era riservata agli specialisti dei vari attrezzi e Thomas doveva competere a corpo libero e volteggio, purtroppo a causa di un infortunio al piede qualche giorno prima della partenza per Varna, ha dovuto rinunciare a corpo libero. Nella giornate di giovedì 27 e venerdì 28 si sono svolte le gare di qualificazione dove la squadra azzurra ha conquistato ben 7 finali riservate ai migliori 8 ginnasti. Thomas con due salti eccezionali conquista la quarta posizione su 24 ginnasti meritando così la finale al volteggio, già questo risultato eccezionale considerando che era al suo esordio in maglia azzurra.

Domenica giorno della finale Thomas si è messo in gioco nonostante le condizioni fisiche non ottimali, affronta la gara dignitosamente ma incappa in un errore nello yurchenko con triplo avvitamento, buono il secondo salto kasamatsu con due avvitamenti e mezzo, entrambi salti di altissimo valore tecnico che lo portano in ottava posizione.

L’orgoglio di essere stato in campo vicino a ginnasti come il romeno Dragulescu plurimedagliato al volteggio a Mondiali e Olimpiadi è infinito.

La Polisportiva si complimenta con il ginnasta che ha rappresentato le Celle e Rimini in un contesto così importante insieme ad un team di grande valore che porta a casa 3 argenti e 1 bronzo, grandi complimenti anche al Tecnico Pietro di Pumpo che allena Thomas ma che non ha potuto seguirlo in Bulgaria.

Il rientro a Rimini sarà martedì neanche il tempo di disfare le valige Thomas insieme ad Alessando Petroncini e Luca Bellondi saranno in preparazione per la Coppa dei Campioni che si svolgerà a Fermo dal 4 al 6 giugno, gara qualificante per i Campionati Assoluti di Napoli a luglio.