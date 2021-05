Si toccano in moto e finiscono a terra, rocambolesco incidente a Miramare. Feriti due giovani

Cronaca

Rimini

| 11:31 - 31 Maggio 2021

Una delle moto coinvolta nell'incidente.



Incidente stradale con traffico in tilt domenica pomeriggio. Intorno alle 17.15 a Miramare, sulla statale 16 davanti al bowling, due moto di grossa cilindrata che stavano procedendo in direzione Rimini si sono toccate finendo sull'asfalto. Alla guida dei mezzi due cittadini albanesi di 30 e 29 anni che sono rovinati a terra. L'urto ha fatto scivolare le moto sull'asfalto che hanno finito per andare a sbattere contro un'auto guidata da un 41enne di nazionalità indiana. I due feriti sono stati portati in ospedale a Cesena in condizioni stabili. Non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita. Il traffico è stato fortemente rallentato per consentire i rilievi e i soccorsi. L'esatta dinamica è ancora al vaglio della Polstrada di Novafeltria intervenuta sul posto.