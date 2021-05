Riccione: perde il controllo dello scooter, ferita giovane coppia. Grave il conducente

Cronaca

Riccione

| 09:45 - 31 Maggio 2021

Il luogo dell'incidente.

Urta il cordolo con la ruota dello scooter e finisce contro una pianta. Grave incidente stradale domenica verso le 22.30 a Riccione. Due giovani appena maggiorenni sono rimasti feriti. Il ragazzo alla guida del mezzo si trova ricoverato a Cesena in condizioni serie. Meno grave la ragazza passeggera dello scooter. Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due stavano transitando in via Trento Trieste in direzione sud. Forse un attimo di distrazione, ha portato il mezzo ad urtare un cordolo. Lo sbandamento ha sbalzato il giovane alla guida facendolo sbattere violentemente contro una pianta. Anche la ragazza è finita a terra. Sul posto per i soccorsi due ambulanze e un'automedica. Le condizioni serie del ragazzo hanno costretto i sanitari a far arrivare l'elisoccorso da Bologna, quello autorizzato per il volo notturno, per portarlo al Bufalini di Cesena. La giovane è stata portata in ospedale a Rimini. La ricostruzione della dinamica è affidata alla Polizia Municipale di Riccione.