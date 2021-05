Basket, Coppa del Centenario: i Titans sbancano Recanati

Sport

| 09:04 - 31 Maggio 2021

RECANATI-TITANS 60-67

Quinta vittoria su altrettante partite, testa della classifica confermatissima e sguardo ora rivolto al match di domenica prossima con Acqualagna che può risultare decisivo per il primo posto. A Recanati, i Titans conquistano l’ennesimo referto rosa di questa Coppa del Centenario grazie a un match autorevole e di buonissimo livello.

CRONACA. A scattare meglio dai blocchi è però Recanati, che sfrutta alcune palle perse sammarinesi per volare 11-3. I Titans ricuciono con un 6-0 e restano agganciati, ma è la squadra locale davanti al primo mini-riposo (18-13). Il secondo quarto si apre con un break di 7-0 che manda i marchigiani sul 25-13, ma l’anima della Pallacanestro Titano è forte e un contro-parziale di 10-0 vale il 25-23. Sulla scia di una difesa ermetica e di un attacco che gira, c’è anche il +4 sul 29-33 (break lungo di 20-4) prima del colpo di coda di Recanati in chiusura di parziale (34-33).

Di ritorno dagli spogliatoi ecco cinque minuti davvero eccellenti dei Titans, con il tabellone che a quel punto segna un lusinghiero 38-47. Recanati recupera fino al -2 di fine periodo (48-50), ma l’ultimo quarto è territorio di caccia di Macina e compagni, che stringono ancora di più in difesa e non lasciano passare davvero più nulla. In sei minuti i locali segnano 2 punti, i Titans 10 e la strada verso un finale favorevole è spianata (50-60 al 36’). Recanati prova l’ultimo recupero fino a rientrare a -4 nell’ultimo minuto, ma la Pallacanestro Titano dalla lunetta chiude ogni discorso.

RECANATI – PALL. TITANO 60-67

RECANATI: L. Palmieri 3, Bartolucci 1, Cuccoli 1, Raponi 8, Gurini 14, F. Gelsomini, Marchetti, L. Gelsomini, Principi, Morresi 22, Borsella, Sabbatini. All.: Padovano.

TITANS: F. Palmieri 16, Gennari 7, Bombini 1, Macina 14, Pasolini, Dini 12, Raschi 4, Montanari 5, Liberti 3, Saponi 5, Borello, Botteghi. All.: Porcarelli.

Parziali: 18-13, 34-33, 48-50, 60-67.

RISULTATI

Recanati – Pall. Titano 60-67

Acqualagna – Urbania 64-87

CLASSIFICA

Pall. Titano 10 (5-0)

Acqualagna 6 (3-2)

Urbania 4 (2-3)

Recanati 2 (1-4)

Montemarciano 2 (1-3)