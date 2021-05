Discoteche: esperimento Covid free a San Marino. In pista almeno 3mila persone

Attualità

Repubblica San Marino

| 08:31 - 31 Maggio 2021

Evento test a San Marino.

A San Marino la prima serata in pista si sta avvicinando. Confermata la data di sabato 19 giugno. Nella Repubblica del Titano le regole sulla pandemia sono diverse rispetto all’Italia, e questo anche grazie alla campagna di vaccinazione di massa che ha coinvolto il piccolo Stato. In questi giorni si stanno mettendo a punto i dettagli del protocollo che permetterà di partecipare all'evento. L’elemento su cui si basa l’iniziativa sono i tamponi da realizzarsi non più di 48 ore prima dell’entrata. Potranno prendere parte alla serata tutti coloro che sono stati vaccinati o con un tampone negativo. Verranno definiti anche i percorsi per ingresso ed uscita con attenti controlli per evitare assembramenti. L'appuntamento, come detto, sarà sabato 19 giugno nel parco del tiro a volo.