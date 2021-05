FOTO Il film di Sammaurese - Rimini 1-2, Valeriani rilancia i biancorossi

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:48 - 30 Maggio 2021

Fotoservizio Davide Venturini.

Il Rimini torna alla vittoria dopo sei gare, superando 2-1 la Sammaurese al Macrelli di San Mauro Pascoli. Gara decisa dal gol di Valeriani al 71': nella foto di copertina, Maniglio guarda il pallone infilarsi in rete. La partita si era messa in salita per il Rimini quando a fine primo tempo Diop, ex di turno, si era fatto espellere per doppia ammonizione (l'arbitro gli sventola il rosso, foto 1 della gallery). Dopo il gol del vantaggio di Gurini, il Rimini trova il rigore del pari al 68' con il neo entrato Battisti, il cui tiro è fermato con un braccio da Della Vittoria (foto 2 della gallery). Arlotti trasforma (foto 3 della gallery). A firmare il sorpasso, al 71', è Valeriani sugli sviluppi di un calcio d'angolo (foto 4 della gallery). La Sammaurese potrebbe pareggiare immediatamente, ma Adorni salva sul tiro da fuori area di Chiwisa (nella foto 5 della gallery, un'uscita del portiere biancorosso).