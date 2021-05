FOTO Rimini Calcio, vittoria di carattere in dieci: Sammaurese battuta 2-1

Sport

Rimini

| 18:05 - 30 Maggio 2021

Valeriani abbracciato dai compagni dopo il gol (foto Venturini).



Una risposta convincente ai tifosi che dubitavano delle motivazioni dei biancorossi: il Rimini, dopo 6 partite senza successi, torna a vincere, espugnando 2-1 il Macrelli di San Mauro Pascoli. In dieci a fine primo tempo per il doppio giallo a Diop, uno dei tanti ex della partita, i ragazzi di Mastronicola subiscono la rete della Sammaurese al 57, con Gurini che di testa sfrutta un corner di Sabba, ma reagiscono con grande determinazione. Al 68' il neo entrato Battisti si vede respingere un tiro a botta sicuro da Della Vedova con la mano: dagli undici metri Arlotti realizza con freddezza. Due minuti dopo sugli sviluppi di un angolo, Nanni di testa prolunga per Valeriani che da due passi gira a rete, superando Maniglio. Al 72' Adorni si supera sul tiro dal limite dell'area di Chiwisa. Da segnalare un palo colpito per parte, al 35' Vuthaj e al 59' Sabba. Grazie ai tre punti conquistati contro la Sammaurese, il Rimini sale a quota 45 punti, al quinto posto, a -2 dal Prato quarto, a +2 sul Real Forte Querceta e a +3 sulla Pro Livorno. In vetta conduce l'Aglianese con 64 punti, Fiorenzuola segue a 62 ma con una partita in meno, terzo il Lentigione a 61.



Sammaurese - Rimini 1-2



SAMMAURESE (4-1-4-1): Maniglio - Gurini, Vesi, Gregorio (80' Cianci), Della Vedova (78' Guatieri) - Chiwisa (80' Rrasa) - Bonandi, Pasquini (46' Scarponi), Nicoli, Sabba (65' Jassey) - Manuzzi.

In panchina: Solazzo, Patrignani, Lombardi, Mantovani.

All.Protti

RIMINI (3-5-2): Adorni - Nanni, Valeriani, Canalicchio - Giua (61' Battisti), Lugnan (85' Manfroni), Ricciardi (80' Pari), Simoncelli, Arlotti (87' Ceccarelli) - Vuthaj, Diop.

In panchina: Scotti, Viti, Sambou, Nanni, Aprea.

All.Mastronicola.



ARBITRO: Vailati di Crema.

RETI: 57' Gurini, 69' rig. Arlotti, 71' Valeriani

AMMONITI: Della Vedova, Chiwisa, Ceccarelli, Mastronicola (all. Rimini).

ESPULSI: Diop per doppia ammonizione al 46'pt.

NOTE: recupero 4' pt, 5' st.