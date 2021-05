Baseball, San Marino fa il bis: 18-0 ai Lancers

Sport

Repubblica San Marino

| 17:21 - 30 Maggio 2021

Il lanciatore Quevedo.

Poker di vittorie per il San Marino Baseball, che a Lastra a Signa s’impone 18-0 sui Lancers in gara2 e rimane solo in testa alla classifica del girone G dopo il ko di Grosseto con la Fiorentina. La seconda partita del weekend finisce 18-0 al 7°, con inizio a tutto gas (8 punti al primo) e finale in crescendo (6 punti al settimo). Per i Titani va registrato il primo fuoricampo stagionale di Jiandido Tromp (che conclude con un buon 3/3) e la buona prestazione dello staff di pitcher utilizzato da Doriano Bindi: nessuna valida concessa per Quevedo (2 inning), Kourtis (3, vincente) e Baez (2).

LA CRONACA. Inizio col botto e otto punti al primo attacco. Tromp è colpito, Angulo batte un singolo, per Ferrini c’è la valida dell’1-0 e l’errore su Celli porta a una situazione di basi piene e zero out. Il successivo singolo di Reginato vale il 2-0 e la rimbalzante di Morresi che porta all’eliminazione in terza significa 3-0. Belnabe Torres colpisce poi Epifano (basi piene) e Albanese (4-0 automatico), la base ball a Di Fabio fa entrare il 5-0 e il singolo di Tromp manda a casa i due punti del 7-0. L’ottavo punto, infine, è frutto di una grounder di Angulo in scelta difesa (8-0).

Gara in discesa, ancor più col monte di lancio che concede le briciole (nessuna valida, due basi ball). Al secondo attacco San Marino arrotonda con tre punti: due sono battuti a casa dal doppio di Epifano (10-0), uno entra grazie a un lancio pazzo (11-0).

Al 5° un solo-homer di Tromp vale il 12-0, mentre al 7°, prima della manifesta, arrivano altre sei segnature. I punti sono battuti a casa da Pulzetti (singolo del 13-0), Celli (singolo del 14-0), poi un errore della difesa sulla battuta di Nicola Garbella (16-0), Morresi (valida del 17-0) e Albanese (valida del 18-0).

Finisce 18-0, il calendario ora prevede la doppia sfida interna di sabato col Grosseto (15.30 e 20).

Il tabellino

LANCERS LASTRA A SIGNA – SAN MARINO BASEBALL 0-18 (7°)

SAN MARINO: Tromp es (3/3), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/4), Ferrini (Pulzetti 1/1, Berardi) 1b (2/3), Celli ec (1/4), Reginato (N. Garbella 0/2) ed (1/3), Morresi dh 1/5), Epifano ss (1/3), Albanese r (1/4), Di Fabio 3b (0/2).

LANCERS: Repetti ed/2b (0/3), Araujo dh (0/2), Becattini r/ed (0/3), Diaz ss (0/1), Pasquini ec (0/3), Baratella 1b (0/3), Rudaj (Rosario Ramirez r 0/1) 2b (0/1), Parrini 3b (0/2), Geri es (0/2).

SAN MARINO: 830 010 6 = 18 bv 12 e 2

LANCERS: 000 000 0 = 0 bv 0 e 3

LANCIATORI: Quevedo (i) rl 2, bvc 0, bb 1, so 4, pgl 0; Kourtis (W) rl 3, bvc 0, bb 1, so 4, pgl 0; Baez (f) rl 2, bvc 0, bb 0, so 5, pgl 0; Belnabe Torres (L) rl 1.2, bvc 5, bb 3, so 1, pgl 9; Menoni (r) rl 5.1, bvc 7, bb 2, so 1, pgl 4.

NOTE: fuoricampo di Tromp (1p. al 5°); doppio di Epifano.