Boxe Santarcangelo, sesta vittoria in dieci match per Alessandro Pesaresi

| 17:07 - 30 Maggio 2021

Alessandro Pesaresi con il tecnico Scialdone Matteo e Lani Valentina .

Oggi (domenica 30 maggio) vittoria per il giovane pugile della Boxe Santarcangelo, Alessandro Pesaresi, impegnato sul ring di Ravenna contro l'atleta di casa, della Boxe Porto Fuori, Fabio Spelorzi.

Per Pesaresi era il decimo match della carriera, il 6° in 5 mesi, a significare l'impegno e la voglia di raggiungere traguardi importanti. "Alessandro, dimostrava fin dall'inizio di voler condurre il.match, attaccando l'avversario con colpi al volto e alla figura. Seppur difendendosi con vigore, Spelorzi nulla poteva fare per arginare l'irruenza di Pesaresi che vinceva tutti i round e portava a casa la 6° vittoria sui 10 match disputati", spiega Tiziano Scarpellini della Boxe Santarcangelo.