Moto2, al Mugello il riminese Bezzecchi sale sul podio: è terzo

| 13:17 - 30 Maggio 2021

Marco Bezzecchi (foto dalla pagina Facebook del pilota).

Al Mugello nel Gran Premio d'Italia in Moto 2 successo di Remy Gardner davanti a Fernandez e il riminese Marco Bezzecchi, promosso sul podio ai danni di Joe Roberts, penalizzato, dopo la bandiera a scacchi, per aver superato i track limits. Decimo l'altro riminese Stefano Manzi.

Tra il vincitore e secondo un divario di appena 14 millesimi: è secondo margine minore per una vittoria in Moto2 dopo Australia 2016: 10 millesimi allora tra Luthi e Morbidelli.

Per Gardner seconda vittoria in Moto2 dopo Portogallo 2020, 10° podio in Moto2 (5° quest'anno). Per Bezzecchi è il 10° podio in Moto2 (3° quest'anno, 3° consecutivo). E' il sesto italiano in doppia cifra di podi dopo: Morbidelli 21, Iannone 19, Bagnaia 16, Marini 15, Baldassarri 12.

CLASSIFICA 1. Remy GARDNER 114; 2. Raul FERNANDEZ 108; 3 Marco BEZZECCHI 88; 4. Sam LOWES 66; 5. Fabio DI GIANNANTONIO 60.

In Moto3 Dennis Foggia ha conquistato il successo davanti a Masia e Rodrigo, sesto Romano Fenati. Non è partito il Team Pruestel in segno di rispetto per Jason Dupasquier, deceduto dopo l'incidente nelle qualifiche. l'annuncio poco dopo le 12. Il 19enne pilota svizzero era ricoverato da sabato pomeriggio all'ospedale Careggi di Firenze.

A punti anche i due italiani Antonelli e Stefano Nepa, che chiudono al 13° e 14° posto, mentre per Riccardo Rossi e Elia Bartolini, wild card col team Bardhal VR46, solo 18° e 20° posto finale. Ritirato Andrea Migno.