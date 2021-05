Tennis, al Ct Cicconetti il torneo giovanile Under 10-12 'Windtre Rimini'

Sport

12:45 - 30 Maggio 2021

ll maestro Alessandro Tosi con gli allievi Under 12 del Ct Cicconetti.



Primi match al Circolo Tennis Cicconetti di Rimini per il trofeo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile, “Windtre Rimini” finalizzato alla qualificazione per i campionati italiani. Nell’Under 10 maschile al via in 24, sono 11 invece nell’Under 10 femminile, guidate dalla beniamina di casa Diletta Sabbioni.

Nell’Under 12 maschile (26 gli iscritti) guidano le fila i 4.2 Enea Vinetti (Ct Cervia), Beniamino Savini (Tc Ippodromo) e Francesco Muratori (Ct Rimini) a seguire il 4.3 Luca Gentilini (Tc Faenza), da seguire i promettenti giocatori di casa Marco Giovagnoli, Emmanuele Bomba, Daniele Longo e Christian Ottaviani. 1° turno: Nicolò Della Chiara-Nicolò Brugioni 6-3, 6-2. 2° turno: Alessandro Damiani-Leonardo Capogrossi 6-2, 6-4.

Nell’Under 12 femminile (12 le iscritte) in cima al seeding la 4.3 Vittoria Muratori (Ct Rimini) e la 4.5 Maria Bianca Bovara (Tc Viserba).