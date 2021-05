Sassofeltrio e Montecopiolo, primo incontro ufficiale in Provincia di Rimini per i due sindaci Appuntamento domani (lunedì 31 maggio) negli uffici della Presidenza della sede di via D. Campana

Attualità Rimini | 12:33 - 30 Maggio 2021 Domani, lunedì 31 maggio, il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi incontrerà i sindaci dei Comuni di Sassolfeltrio, Bruno Ciucci, e di Montecopiolo, Pietro Rossi. Si tratta del primo incontro ufficiale dopo il voto del Senato che ha sancito il passaggio nel territorio della Provincia di Rimini dei due Comuni..L’appuntamento è per domani alle ore 10.00 negli uffici della Presidenza della sede di via D. Campana 64.





