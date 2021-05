La storia della città attraverso la memoria di chi l’ha vissuta, a Riccione nasce la ‘Tavola dei saggi’

Attualità

Riccione

| 12:23 - 30 Maggio 2021

'Tavola dei saggi' a Riccione.

Scoprire il territorio facendoselo raccontare attraverso il suo Genius Loci: martedì 1 giugno sarà presentata all'hotel Select di Riccione la 'Tavola dei saggi'. "Quella volta a Riccione" format ideato da Roberta Pontrandolfo, nel suo viaggio senza sosta in cui l'empatia stabilita ha dato vita ad un rapporto di reciprocità con le anime incontrate ed intervistate, ha riscoperto la storia della città, riposta nei ricordi degli "anziani" che restano gli unici depositari della memoria storica di quella che fu appellata, un tempo : la Perla Verde dell'Adriatico. Gli "anziani" che, sopratutto negli ultimi tempi, si tende ad isolare e a non considerare più come "quella volta" , per Roberta sono preziosi ed ancora in grado di trasmettere sapienza ed esperienza sopratutto alle nuove generazioni. Riconosciuti "Saggi", da non abbandonare ma ascoltare, sono stati da lei invitati a raccogliersi intorno ad una "tavola" , affinché possano passare il testimone ad una gran parte di giovani che si sentono pronti a raccoglierlo per proseguire il cammino di una città che non dimentica la sua identità ma riprende e si evolve nel rispetto ed ascolto di chi, un tempo, dal nulla non solo la trasformò in avanguardia ma....ha ancora sogni nel cassetto.