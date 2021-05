Aperte le iscrizioni al 39esimo Bellaria Film Festival, in programma dal 22 al 26 settembre

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:05 - 30 Maggio 2021

Bellaria Film Festival.

Sono aperte le iscrizioni alla 39esima edizione del Bellaria Film Festival, lo storico appuntamento cinematografico dedicato al documentario indipendente e promosso dal Comune riminese di Bellaria-Igea Marina con il sostegno della Regione. Il Festival è in programma nella città romagnola dal 22 al 26 settembre, e registi e filmmaker potranno candidarsi fino a venerdì attraverso la piattaforma 'FilmFreeway'.

L'edizione 2021, si legge in una nota, conferma le due sezioni 'Bei Doc', per lavori di qualsiasi formato prodotti dopo l'1 gennaio 2020, con durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi", e 'Bei Young Doc', per lavori realizzati da documentaristi under 30 (al momento dell'iscrizione), della durata minima di 20 minuti e massima di 60 minuti (titoli inclusi). Per entrambe le sezioni possono partecipare sia film inediti, sia opere presentate in altri festival o distribuite nelle sale cinematografiche. Il tema di quest'anno sono "i princìpi dell'articolo 9 della Costituzione, 'La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione'", e il concorso è aperto a cittadini italiani e stranieri appartenenti ai 27 stati dell'Unione europea. I dettagli sul bando e le modalità di iscrizione sono disponibili al link www.bellariafilmfestival.org.