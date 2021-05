VIDEO Il riminese Alessio Crociani quarto alla Europe Triathlon Cup in Polonia

Sport

08:14 - 30 Maggio 2021

Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), al primo anno da Under 23, centra un bel quarto posto a due secondi dalla zona medaglie alla Europe Triathlon Cup di Olsztyn, in Polonia. L'azzurro chiude ai piedi del podio alle spalle del vincitore Vetle Bergsvik Thorn (Nor) e di Antoine Duval (Fra) e Simon Westermann (Sui). Valerio Cattabriga (Minerva Roma) è 53°, Lorenzo De Gregorio (Cuneo 1198) 56°. Nel video il passaggio di Alessio nella frazione della corsa.



Tra le donne, si impone la francese Jeanne Lehair; Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre) chiude al 28° posto.



In Polonia, hanno gareggiato anche gli junior: successi per il norvegese Sebastian Werersen e per l'olandese Barbara De Koning (già a segno a Caorle). Questi i piazzamenti degli azzurri alla Europe Triathlon Junior Cup Olsztyn: Myral Greco (Minerva Roma) 6^, Simeone Romano (Cuneo 1198) 24°, Alberto Bartolomeo Demarchi (Cuneo 1198) 25°, Vincenzo Maria Matarazzo (Cuneo 1198) 35°. Fonte Fitri.