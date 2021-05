Basket B femminile, la Ren-Auto sgambetta l'imbattuta capolista Girls Ancona (59-56)

Sport

Rimini

| 01:04 - 30 Maggio 2021

Alla palestra Carim successo Ren-Auto nella prima giornata del girone di ritorno della seconda fase contro l'imbattuta capolista Ancona (59-56). Coach Pier Filippo Rossi parte con lo starting five atteso: Novelli, Capucci, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca.

La partenza è riminese: a 5'32" le rosanero toccano il massimo vantaggio (8-4) con un libero di Noemi Duca. La partita sale di intensità e gli attacchi perdono di efficacia, il ritmo tuttavia rimane sostenuto e lo spettacolo gradevole. Ancona pareggia sull'11-11 e la frazione si chiude in parità con un botta e risposta, 13-13.

Il primo canestro del secondo quarto lo segna Ancona ed è quello del vantaggio, 13-15; la tripla di Farinello sul successivo attacco, però, vale il nuovo +1, 16-15.

Le Basket Girls cominciano allora a giocare profondo per le lunghe per sfruttare l'evidente superiorità fisica e i risultati sono immediati: le ospiti segnano e quando sbagliano si guadagnano secondi tiri, catturando parecchi rimbalzi d'attacco, 16-22 per il massimo vantaggio. Due giocate consecutive di Novelli riducono a due punti il gap a metà frazione, 20-22. La Ren-Auto difende bene, ma non può che subire la fisicità di Ancona, che consolida il vantaggio sempre grazie alle seconde opportunità e trova il +10 a 1'20" dall'intervallo grazie ad una tripla dall'angolo.

Una bella sospensione dal gomito sinistro di Eleonora Duca fissa il punteggio del primo tempo sul 24-33.

Nella prima metà di terzo quarto non cambia sostanzialmente nulla: ritmo alto , tanti errori e scarto invariato, 29-38. Improvvisamente, però, gli attacchi si accendono e si vedono bei canestri da una parte e dall'altra: a 3' dall'ultima pausa una tripla di Lazzarini dall'angolo riporta la Ren-Auto a -4, 35-39.

Ancona reagisce e con un nuovo mini-allungo chiude la frazione sopra di 8, 36-44. La Ren-Auto torna in campo con grande energia e costruisce in 1'20" un parziale di 7-0 che riapre completamente la partita, 43-44. La difesa è la chiave della rimonta: Ancona resta a secco per oltre 4', grazie all'aggressività delle rosanero.

A 5'42" dalla fine Novelli dal mezz' angolo trova la sospensione del vantaggio, 45-44. 5-0 immediato delle Basket Girls, ma risposta da tre di Pignieri per il 48-49: è una partita bellissima. Gran giocata di Capucci e nuovo vantaggio rosanero con 3'35" da giocare, 50-49.

Ancona pareggia, ma un'altra magia di Capucci che fa saltare due avversarie e una transizione perfettamente conclusa da La Forgia danno alla Ren-Auto due possessi di margine, 54-50 a 2' dalla sirena. Finale al cardiopalmo: Ancona torna a -2 e, dopo un errore Happy, ha il possesso del vantaggio, ma la tripla dall'angolo va corta; rimbalzo rosanero e fallo su Capucci che fa 2/2 dalla lunetta a 17" dalla fine.

Nuovo errore delle ospiti e nuovo fallo, questa volta su Novelli, che costa anche un tecnico alla panchina marchigiana; la capitana della Ren-Auto segna dalla lunetta il libero che mette tra le due squadre 5 punti, 59-54 con soli 7" da giocare. A nulla vale l'ultimo canestro delle Basket Girls: finisce 59-56 e per una Ren-Auto ai limiti della perfezione è festa grande. Per Ancona è la prima sconfitta della stagione.

IL TECNICO «Il primo tempo la confusione in difesa e la poca fluidità in attacco sono stati colpa mia - attacca coach Rossi -, perché con la leggerezza di chi ha una classifica tranquilla abbiamo provato cose nuove che non andavano fatte. Ho chiesto durante l'intervallo di giocare con durezza e intensità e la risposta è stata incredibile, tanto più se si considera che Ancona era imbattuta e non perde dall'anno scorso. Per la società, per me e per le ragazze è un grande orgoglio: avevo chiesto alla squadra di provare a fare uno scherzetto perché ce lo meritavamo; sembrava persa, invece tutte, dalla prima all'ultima hanno dato un contributo fondamentale per ribaltare la partita e ottenere questa grande vittoria».

La Ren-Auto tornerà in campo a Pesaro sabato 5 giugno, alle ore 18.00, per la gara con l'Olimpia Basket.



Il tabellino

REN-AUTO - Basket Girls Ancona 59-56

REN-AUTO: Novelli 8, La Forgia 4, Duca E. 6, Pignieri 10, Duca N. 8, Farinello 3, Borsetti 8, Capucci 9, Castellani, Lazzarini 3, Tiraferri, Gambetti. All. Rossi

Basket Girls: Pierdicca 4, Garcia Leon 10, D'Amico, Albanelli 14, Pallotta, Koshanin, Palmieri 5, Marinelli 3, Lattanzi, Yusuf 11, Maroglio 9, Borghetti. All. Castorina

Arbitri: Pellegrini e Boudrika

PARZIALI: 13-13; 11-20; 12-11; 23-12