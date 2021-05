Calcio C, playout: Imolese salva. In D retrocede il Fano

Sport

Rimini

| 20:11 - 29 Maggio 2021



Imolese salva, retrocede in serie D il Fano. La gara ritorno allo stadio "Galli" di Imola della doppia sfida playout di Serie C tra Imolese e Fano è finita 1-1. All’andata al "Mancini" di Fano finì 0-0. In virtù del miglior piazzamento in campionato (quartultimo contro terzultimo posto) l’Imolese ha centrato la salvezza. A segno l’Imolese all’82’ con Masala, pareggio all’88’ del Fano con Montero con gli avversari ridotti in dieci per l'espulsione di Torrasi. Nel recupero il portiere dell’Imolese Rossi ha salvato la sua porta su conclusione di Barbuti, centravanti granata.

Retrocede dunque in serie D il Fano, che la stagione scorsa fu graziato a spese del Rimini. L'Imolese bissa così il successo dello scorso anno nel playout contro l'Arzignano e resta in Serie C per la quarta stagione di fila - record per i rossoblù, che fin qui erano riusciti al massimo a restare in terza serie per tre stagioni tra il 1969 e il 1972 - mentre i marchigiani tornano in Serie D dopo cinque stagioni nelle quali hanno ottenuto una salvezza nella stagione regolare, due nei playout e un ripescaggio.