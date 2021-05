Renzi boccia il Parco del mare: "il lungomare più incompiuto del mondo"

Attualità

Rimini

| 17:04 - 29 Maggio 2021

Lavori sul lungomare di Rimini.



Gioenzo Renzi, consigliere di Fratelli d'Italia, esprime le proprie perplessità sui lavori per il nuovo parco del mare, definendo il lungomare di Rimini come "il più incompiuto del mondo". Renzi evidenzia che di 9 tratti, solo due sono in corso di realizzazione: il Tratto 1 Lungomare “Tintori” Fellini-Kennedy e il Tratto 8 Lungomare Spadazzi di Miramare, ma i lavori hanno registrato "gravi ritardi", in quanto "dovevano essere completati entro il 28 maggio 2021", mentre "Gli altri 7 Tratti di Lungomare non hanno ancora registrato l’avvio lavori: 2 Kennedy-Tripoli, 3 Tripoli-Pascoli, 4 Pacoli-Firenze, 5 Firenze-Gondar, 6 Murri, 7 Marebello-Rivazzurra, 9 Spadazzi-Bolognese". I ritardi, attacca Renzi, hanno provocato "gravi ripercussioni sulle attività economiche turistiche, riscontrato che i cantieri saranno aperti anche durante questa seconda stagione balneare". Ritardi non giustificati dalla pandemia Covid, argomenta Renzi, "in considerazione della deroga di legge

che ha consentito il proseguimento senza sosta di cantieri per opere di pubblica utilità" e dovuti "dall'amministrazione comunale nella consegna dei cantieri, avvenuta solo il 20 gennaio 2021 e non alla fine della precedente stagione balneare".



Permane inoltre il problema parcheggi, "con la diminuzione di 164 posti auto nel tratto Fellini-Kennedy e di altri 300 posti auto nei tratti 2 e 3 (Kennedy-Tripoli e Tripoli-Pascoli)". Renzi accusa di non aver ricevuto risposte dall'amministrazione comunale "sul parcheggio interrato di piazzale Fellini, da 300 posti auto, che doveva esser realizzato nel 2021 e che sembra finito nel dimenticatoio". Il problema parcheggi riguarda Viserba, "con l’impossibilità di raggiungere le attività economiche nel centro della frazione, vista la disponibilità di soli 40 posti auto a ridosso della ferrovia".



Altri ritardi, sottolinea, riguardano i lavori al sottopassaggio ciclopedonale di Viserba, con la relativa chiusura del passaggio tra via Morri e via Polazzi. "Constatato che la spesa pubblica sostenuta è ingente e ammonta a 9,9 mln di euro per il tratto 1 Lungomare Tintori, a 6,3 mln di euro per il Tratto 8 Lungomare Spadazzi e a 18mln di euro, per il lungomare di Rimini Nord, a maggior ragione doveva essere salvaguardata l’accessibilità, la fruibilità alle attività economiche e alla spiaggia, i cantieri dovevano essere ultimati prima dell’inizio della stagione balneare e dovevano essere recepite le esigenze dei cittadini e degli operatori", chiosa Renzi.