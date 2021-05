Coronavirus Rimini: 32 nuovi casi, ma solo 9 sintomatici

Attualità

Rimini

| 15:47 - 29 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 29 maggio 2021.



A Rimini si registrano 32 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 9 sintomatici e 23 asintomatici. I contagi settimanali sono stati 140 (media 23 al giorno, in calo rispetto alla scorsa settimana). Rimangono nove i pazienti in terapia intensiva, nessun decesso sul nostro territorio e 6 in tutta la regione Emilia Romagna.



I nuovi casi sono 224 su 21.742 tamponi, 541 le guarigioni. Calano ancora i ricoveri: in terapia intensiva sono 104 (-5 rispetto a ieri), 532 quelli negli altri reparti Covid (-28). La situazione dei contagi nelle province vede da Modena con 47 nuovi casi, seguita da Bologna (40), Rimini (32), Reggio Emilia (28), Ravenna (19) e Forlì (18). Poi Cesena (14), Parma (13) e Piacenza (8). Infine, il Circondario Imolese (3) e Ferrara (2).