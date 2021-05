Rimini: va in pensione il medico Stefano Bascucci, il saluto del quartiere Celle Centinaia di persone in piazza per celebrare il medico di famiglia

Attualità Rimini | 13:51 - 29 Maggio 2021 Il dottor Stefano Bascucci. Ieri pomeriggio (venerdì 28 maggio) il quartiere Celle di Rimini ha salutato l'ultimo giorno di lavoro del medico di famiglia Stefano Bascucci, che assisteva 1500 persone. Bascucci è stato festeggiato da centinaia di persone (ovviamente nel rispetto delle norme anti Covid), dopo essere entrato nel cuore di tante famiglie grazie alla passione dimostrata nel fare il suo lavoro, alla grande attenzione a ogni suo assistito e alla sua umanità. Uno striscione è stato srotolato sulla parete di un'abitazione, con un simpatico fotomontaggio che ritrae Bascucci nei panni del gladiatore. Non mancavano alcuni cartelli stile stadio, uno dei quali con alcuni motti che rendono bene l'idea della "romagnolità" dell'ex medico.



