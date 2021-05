Misano, al via il secondo blocco di asfaltature: spesa pianificata di 300mila euro

Attualità

Misano Adriatico

| 11:06 - 29 Maggio 2021

Piano asfaltature a Misano.

Prosegue il programma di asfaltatura delle strade di Misano Adriatico. E’ in corso il primo blocco con la spesa pianificata di 300mila euro e come da programma s’è avviato anche il secondo intervento che vede stanziati ulteriori 400mila euro, cifra ricavata dall’avanzo di amministrazione 2020 e destinata interamente a interventi di manutenzione sul territorio.

In zona La Cella saranno asfaltati in questi giorni diversi tratti di via Sant'Andrea, poi gli addetti si trasferiranno a via Cà Rastelli, via Cà Francioni, via Castellaro, via Cella Raibano e completeranno il programma previsto.