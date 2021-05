Fiere: Colla, fusione Bologna-Rimini va definita dopo voto 

Attualità

Rimini

| 18:50 - 28 Maggio 2021

Rimini Fiera.

"Si continua a lavorare alla nascita di un Polo fieristico regionale che veda insieme le Fiere di Bologna e Rimini, per dimensioni e capacità fra i più importanti in Europa". Lo ha detto l'assessore al Lavoro dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla. "E' giusto però che un progetto di tale portata venga definito insieme ai nuovi sindaci - ha aggiunto Colla - e discusso nei nuovi consigli comunali dopo le amministrative in ottobre, che vedranno sia Bologna sia Rimini andare al voto. Resta confermato l'impegno della Regione a fare ciò che serva per concludere positivamente il percorso avviato, sia dal punto di vista normativo che finanziario", ha concluso l'assessore regionale.