Beni sottratti al fallimento, prosciolto il commercialista Daniele Balducci

Rimini

Rimini

07:06 - 30 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Si è concluso nei giorni scorsi l'ultimo procedimento penale a Rimini a carico del commercialista Daniele Balducci: è caduta in prescrizione l'accusa ex art. 228 della legge fallimentare - interesse privato del curatore negli atti di fallimento, per compiere episodi di peculato di beni appartenenti alla società - per fatti risalenti al 2013. All'epoca, l'imputato era curatore fallimentare di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini nel 2010 e secondo quanto esposto nel teorema accusatorio, si era appropriato illecitamente di beni appartenenti alla stessa società, provvedendo poi a distruggere parte dei libri e delle scritture contabili al fine di occultare la propria condotta. Proprio nel 2013 il commercialista era stato arrestato per una serie di reati e dopo una prima pesante condanna, ha dovuto affrontare altri procedimenti penali. Quest'ultima sentenza di intervenuta prescrizione si somma ad altre nelle quali Balducci era assistito dall'avvocato Paolo Ghiselli, riportando diverse assoluzioni o proscioglimenti.