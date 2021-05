Baseball, San Marino in trasferta a Lastra a Signa

Sport

Repubblica San Marino

| 16:15 - 28 Maggio 2021

Il lanciatore Quevedo.



La prima trasferta della stagione è quella che porta il San Marino Baseball a Lastra a Signa dove domani, alle 15, e domenica, alle 11, andranno in scena terza e quarta partita della prima fase. Di fronte alla squadra di Doriano Bindi ecco i Lancers, che alla prima giornata hanno perso allo Jannella di Grosseto entrambe le gare (4-10, 1-13).

Doriano Bindi, qual è il tuo giudizio sulle prime due partite della stagione sammarinese?

“Tutto bene, i ragazzi si sono impegnati e hanno portato a casa due buone vittorie. C’è stata attenzione, pazienza nel box e anche corsa quando abbiamo provato qualche giocata. Tutti si sono comportati nella maniera giusta. Ora pensiamo ai Lancers”

I pitcher partenti utilizzati nel primo weekend da Lastra a Signa sono stati Degl’Innocenti e Belnabe Torres, mentre nel box il più produttivo è stato Colasante con un 3/7 totale. Doriano, qual è l’istruzione per la squadra in questa doppia sfida?

“Dobbiamo affrontare le partite con lo stesso approccio della scorsa settimana, pensando unicamente a giocare a baseball. Ognuno paziente nei suoi turni e con le giocate più corrette in ogni momento. Lo stesso atteggiamento visto con la Fiorentina”

Quali saranno i partenti?

“Cominceranno sempre Di Raffaele e Quevedo, poi valuteremo l’impiego dei rilievi come sempre a seconda dell’andamento delle singole partite”

Il primo lancio di gara1 verrà effettuato da Leonard Bundu, pugile fiorentino di adozione, oro ai Giochi del Mediterraneo del ’97, bronzo ai Mondiali del ’99 e con una partecipazione alle Olimpiadi di Sidney nel 2000.