Turismo: arriva Rimini Country Card. Sconti e agevolazioni per scoprire il territorio

Turismo

Rimini

| 14:53 - 28 Maggio 2021

Il borgo antico di Sant'Agata Feltria.

Rimini è una destinazione d’arte con una straordinaria offerta, dal centro storico fino alla Valmarecchia e Valconca, dove si estende una trama di bellezza sconfinata tra natura, storia, paesaggio e tradizioni, che propongono percorsi intrecciati per un’esplorazione sempre nuova e sorprendente. Rimini è una destinazione viva tutto l’anno, dove mare e territorio si completano per offrire ogni giorno un motivo di viaggio.



Da queste riflessioni inizia il progetto di sistema territoriale che ha prodotto la Rimini Country Card, la card culturale turistica digitale (anche con una versione cartacea) che mette in rete sei Comuni dell’entroterra riminese.



La Rimini Country Card è frutto di un lavoro di organizzazione e di sinergie tra diversi Comuni della Valmarecchia e della Valconca: Montefiore Conca, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo, San Leo, Verucchio e Gradara che condividono l’esigenza di dare un nuovo impulso alle azioni di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio e farlo in squadra non può che amplificare il lavoro di ognuno, ottenendo risultati più efficaci e più ambiziosi.



L’obiettivo è la creazione di un network di borghi e rocche, reso facilmente fruibile e visitabile ai turisti. Lo strumento che può raggiungere tale obiettivo in modo semplice e diretto è proprio una card turistica come la Country Card.



Si possono scegliere 3 tipologie della Country Card:



la Easy One Country Card comprende un ingresso alle Grotte Tufacee di Santarcangelo, un ingresso alla Rocca o al Museo di Verucchio, un ingresso alla Rocca di San Leo, uno sconto sullo Smart Pass della Start Romagna, uno sconto sul noleggio di una bici al Bike Park di Rimini al costo di € 15,00;



la Easy Two Country Card comprende un ingresso alla Rocca di Sant’Agata Feltria, un ingresso alla Rocca di Montefiore Conca, un ingresso ai Camminamenti di Ronda di Gradara, uno sconto sullo Smart Pass della Start Romagna, uno sconto sul noleggio di una bici presso il Bike Park di Rimini al costo di € 15,00;



la Premium Country Card comprende tutti gli ingressi delle sei località presenti nelle card precedenti, uno sconto sullo Smart Pass della Start Romagna e uno sconto sul noleggio di una bici al Bike Park di Rimini al costo di € 27,00.



Anche con l’azienda Start Romagna si è stretto un importante accordo che offre in esclusiva uno sconto sul Romagna Smart Pass, il biglietto più facile e vantaggioso del trasporto pubblico per vivere un territorio ricco di emozioni e attrazioni, con la libertà di salire a bordo da qualsiasi fermata e per qualsiasi destinazione della rete Start Romagna: lo Smart Pass 1-day al costo di € 3,00 anziché 4,50, Smart Pass 3-day a € 7,00 anziché 11,00 e Smart Pass 7-day a € 14,00 anziché 22,00.



Infine, non poteva mancare la mobilità dolce in questa nuova card turistica e per questo si è stretto un accordo con Bike Park di Rimini che concede uno sconto del 20% sul noleggio delle biciclette per poche ore o per una giornata intera.



La Rimini Country Card, che è nominativa e ha la validità di un mese dalla data dell’attivazione, si compera online sul sito www.visitrimini.com oppure fisicamente negli uffici di VisitRimini e, prossimamente, negli oltre 50 IAT diffusi di Rimini. È acquistabile presso i Comuni e gli operatori aderenti alla card.



È disponibile anche in fase di prenotazione della vacanza, direttamente dal sito dell’hotel convenzionato a VisitRimini.



Di seguito indichiamo il link della sezione dedicata alla Rimini Country Card sul portale di VisitRimini: https://www.visitrimini.com/esperienze/?att_id=306709