Talamello, nasce in via sperimentale il mercato alimentare

Attualità

Talamello

| 14:28 - 28 Maggio 2021

Veduta Talamello.

A Talamello arriva il mercato alimentare dedicato alla vendita di frutta, verdura, pesce e porchetta. Lo annuncia l'amministrazione comunale: l'area individuata per ospitare i banchi è il nuovo parcheggio del Bocciodromo, nei pressi del campo da calcio e di quello da calcio a cinque. Il mercato sarà avviato a partire da martedì 1 giugno, per tutti i martedi feriali, "in via sperimentale, al fine di facilitare ed avvicinare l’acquisto di prodotti alimentari per i residenti del centro storico di Talamello", precisa l'amministrazione comunale talamellese.