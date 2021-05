Kiklos torna in campo a Bellaria Igea Marina

Sport

Bellaria Igea Marina

| 14:25 - 28 Maggio 2021

Evento Kiklos (2019).

Il 21° Beach Volley Kiklos torna protagonista del palinsesto degli eventi sportivi di Bellaria Igea Marina.

È in arrivo un lungo appuntamento di beach volley open da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno. Kiklos rappresenta, finalmente, un ritorno alla normalità (gli eventi sulla sabbia mancano da settembre 2019).

L’evento è riconosciuto di preminente interesse nazionale dal Coni e si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

C’è tanto entusiasmo dietro a questa manifestazione che nelle ultime settimane ha registrato un boom di iscrizioni: 700 partecipanti, poco meno di 300 squadre solcheranno i campi montati al Beky Bay.

Una lunga maratona di beach volley che ospiterà anche una tappa 2x2 maschile e femminile del circuito Fipav Serie Beach 1.

Si inizia sabato mattina con il beach volley puro, il 2x2 open e quello federale fino alle finalissime di domenica pomeriggio. Da lunedì mattina iniziano i tornei 3x3 m/f e 4x4 misto.

Rinnovata la partnership con Wilson, azienda produttrice di articoli sportivi, in qualità di partner tecnico della manifestazione.



“Il segnale che vogliamo dare è fondamentale: siamo pronti a ripartire, fare le cose in sicurezza non vuol dire sminuire l’entusiasmo che c’è dietro”: con queste parole Giacomo Gentili, socio fondatore di Kiklos, presenta l’evento imminente. Gli fa eco Rossano Armellini, socio fondatore anche lui: “Ripartiamo da dov’eravamo rimasti, confesso che c’è tanta emozione”.



Come sempre, gli eventi Kiklos richiamano sportivi di tutte le fasce: tanti amatori e anche tanti professionisti; lo spettacolo è assicurato.



Tutto pronto, dunque, per tornare con i piedi sulla sabbia.