La magia della gravidanza: quali consigli per affrontarla al meglio?

14:19 - 28 Maggio 2021

Quello della gravidanza è un periodo certamente magico e intenso per ogni donna. I nove mesi di gestazione, però, rappresentano un percorso in cui il corpo femminile vive delle vere e profonde trasformazioni, spesso faticose: gonfiori alle gambe, ormoni che giocano brutti scherzi alla pelle, peso che aumenta, smagliature e gonfiori.



Gli esperti suggeriscono diversi consigli per affrontare al meglio la dolce attesa. Attenzione alla dieta innanzitutto: un’alimentazione equilibrata è fondamentale per la salute, dunque evitare determinate categorie di alimenti, in particolare zuccheri semplici, derivanti prevalentemente da dolci e bibite prediligere pasti piccoli distribuiti durante l'intero arco della giornata e bere molta acqua per evitare la ritenzione idrica. Fare attività fisica, per rilassarsi, gestire lo stress e limitare i problemi di circolazione. Riposare il giusto. Evitare alcool, fumo e caffeina.



Anche la scelta degli acquisti da fare per se stesse è estremamente importante: tutte le farmacie, anche online, mettono a disposizione una vasta gamma di prodotti da utilizzare in gravidanza. Tisane a base di ingredienti naturali pensate per aiutare il corpo a scaricare l’accumulo dei liquidi e riequilibrare lo stato ormonale, integratori alimentari adatti alla cura fisica e psichica, fondamentali per l'apporto di vitamine (in particolare Vitamina A, B1, B2, B12 e D) e minerali (Ferro, Calcio, Fosforo, Zinco, Selenio, Magnesio…) nel fabbisogno di una donna. Il loro ruolo durante la gravidanza è importantissimo: un’adeguata assunzione previene le malformazioni fetali, riduce il rischio di parto prematuro e basso peso alla nascita, favorisce lo sviluppo del sistema nervoso del feto/neonato, e protegge la salute della mamma.



Utili anche gli oli, le lozioni e le creme naturali ad estratti vegetali che svolgono azioni idratanti, emollienti, e elasticizzanti, a base di olio di mandorle dolci, aloe vera, burro di karité e camomilla. La pelle, infatti, risente maggiormente del periodo gestazionale: secondo alcuni studi recenti, tra il 60% e il 90% delle donne sperimentano smagliature durante la gravidanza, dovute allo stiramento della pelle e all’aumento degli ormoni steroidei. Gli estrogeni, infatti, influenzano anche il delicato scambio dei liquidi tra i tessuti portando al deposito di tossine e scorie e dunque al tipico gonfiore degli arti inferiori, soprattutto intorno alle caviglie. È perciò opportuno idratare, elasticizzare, tonificare e addolcire l’epidermide e prepararla al meglio.



Seguire i consigli e integrare con i prodotti in commercio, ben equilibrati, può davvero essere utile e doveroso: una serie di piccoli accorgimenti importanti per godersi totalmente e in maniera serena l’arrivo di una nuova vita.