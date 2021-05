Vaccini, dal 3 giugno tutte le fasce età fino a 16 anni

Attualità

Rimini

| 14:08 - 28 Maggio 2021

Somministrazione vaccino.



Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione fino ai 16 anni, senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. Lo annuncia una circolare della struttura Commissariale per l'Emergenza di Francesco Figliuolo, non ancora diffusa. Intanto scende ancora l'Rt nazionale che arriva a 0,72 rispetto allo 0,78 della settimana scorsa. E cala anche l'incidenza: tra il 21 e il 27 maggio 2021 è di 47 (una settimana fa era 66). Dal 14 giugno diverse regioni, tra cui l'Emilia Romagna, saranno zona bianca e riapriranno le discoteche, per eventi, ma senza possibilità di ballare.