Venerdì 29 maggio al via la stagione balneare sulla Riviera romagnola

Turismo

Rimini

| 13:53 - 28 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Relax e sicurezza sono le parole d'ordine della vacanza 2021 sulle spiagge della Riviera dell'Emilia-Romagna, che, come da ordinanza regionale, il 29 maggio inaugurano ufficialmente la loro stagione balneare. Le regole - spiega Apt Servizi Emilia-Romagna - sono fondamentalmente le stesse dello scorso anno, anche se quest'estate la situazione è diversa e migliore, grazie alla campagna vaccinale a buon punto, che dal 7 giugno interesserà tutto il personale turistico dell'Emilia-Romagna. E l'Adriatico, 'complice' la pandemia, coi suoi lockdown e le restrizioni anche per il turismo nautico, gode di buona salute. Sono buoni infatti i rilievi sui parametri chimico-fisici delle acque eseguiti, giovedì 27 maggio, dalla Struttura operativa oceanografica Daphne di Arpae nella zona di mare che va da Lido di Volano a Cattolica. I 110 chilometri di spiagge saranno presidiati da 800 bagnini di salvamento, pronti a monitorare gli arenili e le acque dei 1.450 stabilimenti balneari della costa romagnola dall'alto di 485 torrette di avvistamento. Tra le misure anti-Covid, le mascherine all'esterno sempre obbligatorie nel caso in cui non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza. È poi consigliato prenotare gli ombrelloni online o telefonicamente prima dell'arrivo.