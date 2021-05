Superbonus 110% agli alberghi: "E’ importante estenderlo a tutte le categorie turistico alberghiere"

Attualità

Rimini

| 13:36 - 28 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Il superbonus sul credito di imposta del 110% sarà esteso anche agli alberghi, come anticipato dal quotidiano "Il Sole 24 ore": la decisione del governo trova il plauso dell'assessore del comune di Rimini Roberta Frisoni, che ne evidenzia l'importanza "per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere" e "per contribuire alla ripresa di uno dei settori più colpiti dalla crisi economica da Covid". La Frisoni suggerisce però di estendere il contributo a tutte le tipologie di edifici con classificazione D2 compresi nel settore alberghiero ed extralberghiero e turistico-ricettivo, senza escludere nessuna categoria.



In pratica i cotnributi saranno concessi solo ai soggetti titolari di reddito d’impresa come le società di capitali, gli enti commerciali e le cooperative, mentre a Rimini "buona parte degli alberghi fanno spesso capo a imprenditori individuali che non possono rischiare di rimanere esclusi da questa importante forma di contributo, che altrimenti non servirebbe a nulla se non solo ai pochi con quelle caratteristiche societarie".